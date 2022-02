"BigBug" sur Netflix : Jean-Pierre Jeunet étrille le cinéma français

Il en profite pour dénoncer l'hypocrisie d'une industrie où "le marketing a pris le pouvoir et maintenant, les décisionnaires sont des gens qui sortent d'écoles de commerce et qui vous expliquent comment faire un film". Pour le réalisateur, finie l'angoisse de la sortie en salles. "Dès qu'un film sort, on a les yeux rivés sur le nombre d'entrées. Quand on vous dit il y a 200 spectateurs, c'est une catastrophe. Là, il y a un demi-milliard de spectateurs potentiels puisqu'ils ont (environ 220) millions d'abonnés. Si 1% le regarde, ça fait beaucoup de monde", souligne-t-il.

"Quand j'ai commencé à signer avec Netflix, on se moquait de moi. On me disait 'Tu ne devrais pas' et aujourd'hui, tout le monde m'appelle pour me dire qu'ils ont envie d'y aller", admet-il avant d'enfoncer le clou. "Il y a deux sortes de réalisateurs : ceux qui se renouvellent constamment, mais qui n'ont pas de style. Et il y a ceux qui font toujours le même film, en quelque sorte : Tim Burton, Woody Allen… Je m'inscris plutôt dans cette tradition. Au risque de lasser plus vite, c'est vrai".