Bigflo et Oli dévoilent l'étonnant clip de leur nouveau single "Sacré bordel"

Pour leur retour, ils frappent fort. Après deux ans d'absence, Bigflo et Oli ont dévoilé ce mardi le clip de leur nouveau single baptisé Sacré bordel. “On voulait revenir avec une chanson forte de sens et importante pour nous plutôt qu’avec une chanson légère et plus ‘attendue'", ont expliqué les frères toulousains dans un message sur YouTube. "On espère ne pas s’être trompé. Ce clip a été vraiment une galère titanesque à mettre en place”.

Et le résultat est bluffant. Durant une semaine, le duo a installé son studio dans un cube de verre transparent complètement insonorisé, qu'il a posé sans prévenir dans divers endroits à travers la France. Enfermés dans ce drôle de cocon dans lequel on distingue un canapé rouge, des plantes vertes et une table avec du matériel d'enregistrement, Bigflo et Oli entonnent leur titre dans lequel ils clament leur amour pour la France, mais aussi leur colère face à ce qu'est devenu le pays.