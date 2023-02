50.000 candidats pour seulement 100 places : découvrez les coulisses des redoutables auditions de "The Voice"

C'est le plus grand télécrochet de France. À quelques heures du lancement de la nouvelle saison de "The Voice", TF1 propose une immersion dans les coulisses de l'émission aux côtés de quatre candidats qui rêvent de devenir chanteurs. Ils font partie des 50.000 personnes qui se sont inscrites à l'émission cette année. "On cherche la claque, le moment suspendu", explique Pascal Guix, le producteur artistique de "The Voice", qui écoute attentivement les talents sélectionnés par Bruno Berberès, le directeur de casting de l'émission qui sillonne toute l'année les routes de France à la recherche de la perle rare.

Mais pour espérer pouvoir tenter leur chance aux auditions à l'aveugle, tous doivent surmonter plusieurs épreuves éliminatoires. À la fin, seuls les 100 meilleurs seront retenus pour passer les auditions à l’aveugle. Un vrai parcours du combattant qui dure plusieurs mois et que les téléspectateurs sont loin d'imaginer.