Bilal Hassani rejoint le jury de "Danse avec les stars"

Le jury de "Danse avec les stars" fait peau neuve. TF1 a dévoilé les quatre personnalités qui jugeront les prestations des candidats de la douzième édition de son concours de danse animé par Camille Combal. Si Chris Marques, juré historique du programme, retrouvera bien son fauteuil aux côtés de François Alu - promu danseur étoile de l’Opéra national de Paris au printemps dernier - Jean-Paul Gaultier et Denista Ikonomova ne seront pas de la partie.

Le couturier et la danseuse, accaparés par de nouveaux projets, cèderont leur place à Marie-Agnès Gillot et Bilal Hassani. Courtisée depuis de nombreuses années par la production, la danseuse étoile et membre des Enfoirés depuis 2016, a accepté de se lancer dans ce nouveau challenge. "C’est une interprète et une danseuse formidable", a expliqué Frédéric Pedraza, directeur adjoint de TF1 Production, au Parisien. "Elle est extrêmement pédagogue, avec une personnalité attachante et différente de tout ce qu’on a vu jusqu’à présent. C’est un vrai coup de cœur".