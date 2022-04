Bill Murray accusé de "comportement inapproprié" : le tournage de son prochain film interrompu

"Après avoir étudié les faits, il a été décidé que la production ne pouvait pas continuer pour le moment", indique le studio dans un mail envoyé à l’équipe et relayé dans son intégralité par Deadline. Également interrogé par Variety et The Hollywood Reporter, Searchlight Pictures n’a pas souhaité commenter l’enquête interne en cours et confirmer qu'il s'agissait de Bill Murray. "Nous vous remercions tous pour tout ce que vous avez mis dans ce projet. Nous espérons pouvoir reprendre le tournage", insiste la lettre, précisant que le réalisateur Aziz Ansari (Parks and Recreation, Master of None) et son producteur Youree Henley faisaient leur possible pour aménager le planning.