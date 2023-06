Surprise, Bill Murray aurait retrouvé le sourire auprès d’une star du R'n'B

C’est sans doute la romance la plus improbable du moment. The Sun affirme que l’acteur américain Bill Murray, 72 ans, roucoule après de la chanteuse de R’n’B Kelis, âgée de 43 ans. Le 2 juin dernier, le héros de SOS Fantômes et de Lost in Translation a été aperçu dans les coulisses du concert de l’interprète de "Milkshake", lors du Mighty Hoopla festival à Brockwell Park, au Sud de Londres, avant d'être photographiés ensemble.

Les tourtereaux ont également été aperçus dans le même hôtel, alimentant d'autant plus la machine à rumeurs… "Ils se sont rapprochés il y a déjà quelque temps", révèle un proche du couple au tabloïd, précisant que leur rencontre avait eu lieu aux États-Unis. "Ils ont tous les deux vécus des deuils relativement récents et cela a créé un lien entre eux", ajoute-t-il.