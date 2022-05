Atteinte du syndrome de Gilles de la Tourette, Billie Eilish se confie sur son quotidien "épuisant"

"C'est bizarre, je n'en parle pas du tout", a admis la lauréate de l'Oscar de la meilleure chanson pour No time to Die en 2022. "Le plus souvent, les gens rient pensant que j'essaie d'être drôle. Cette réaction m’offense toujours beaucoup et souvent, ils regardent autour d’eux en faisant mine de ne pas comprendre, et c’est à ce moment-là que je leur dis : 'J’ai la Tourette'".

Billie Eilish a donné plus de détails. "Je n’ai jamais vraiment de tics, parce que les principaux tics que je fais constamment, tout au long de la journée, ça va être remuer l’oreille, lever le sourcil, claquer ma mâchoire ou encore fléchir mon bras ou mes muscles ici et là. Ce sont des choses que vous ne remarquerez jamais si je ne vous le dis pas", a-t-elle admis. "Je les ai transformés en amis, j'ai appris à leur faire confiance".