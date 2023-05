"Laissez les femmes exister !" : Billie Eilish s’agace contre les "idiots" qui la trouvent trop féminine

Elle les met face à leurs contradictions. Billie Eilish s’attaque aux trolls qui pullulent sur les réseaux sociaux et qui se sont donné pour mission de commenter son look. Jugée trop masculine parce qu’elle ne portait que des vêtements amples, la voilà désormais cataloguée trop féminine dans le choix de ses tenues. "J’ai passé les cinq premières années de ma carrière à être complètement effacée par vous, les idiots, à cause de mon look à la garçonne. On me répétait constamment que je serais plus sexy si je me comportais comme une femme", note-t-elle dans sa story Instagram, repérée par le magazine People.