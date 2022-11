Bipolaire, Selena Gomez craint de ne pouvoir devenir maman

Elle ne veut plus que ce soit un sujet tabou. À l'occasion de la diffusion du documentaire Selena Gomez ! My Mind & Me, ce 4 novembre sur Apple TV +, la chanteuse est revenue sur sa bipolarité et ses pensées suicidaires dans une longue interview accordée à Rolling Stone. "Je vais être très ouverte avec tout le monde à ce sujet. J’ai été dans quatre centres de traitement", a expliqué l'artiste diagnostiquée bipolaire en 2016.

"Je pense que lorsque j’ai commencé à être atteinte au début de la vingtaine, c’est quand ça a commencé à devenir vraiment sombre, quand j’ai commencé à sentir que je ne contrôlais pas ce que je ressentais, que ce soit vraiment génial ou vraiment mauvais", a confié l'ex-petite amie de Justin Bieber qui explique qu'elle entendait même des voix.