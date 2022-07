"Black Mirror" s'offre un casting alléchant pour son grand retour sur Netflix

Lancée en 2011 sur Channel 4, Black Mirror est la création de Charlie Brooker, un ancien chroniqueur du quotidien anglais The Guardian. Chaque épisode propose une intrigue différente. Mais tous décrivent de manière acide, et souvent inventive, l’emprise des nouvelles technologies sur nos contemporains. Les réseaux sociaux, l’intelligence artificielle, les applications de rencontre…

Grâce à sa diffusion à l’international sur Netflix, la série a connu un second souffle avec à la clé une troisième saison produite à la demande de la plateforme. Cette dernière a récemment poussé un peu plus loin sa collaboration avec Charlie Brooker et sa partenaire Annabel Jones en investissant dans leur nouvelle société de production, Broke and Bones, dont la saison 6 de Black Mirror sera le premier bébé. Aucune date de diffusion n'a filtré, pour le moment.