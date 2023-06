"Black Mirror" saison 6 : et si la réalité avait rattrapé la fiction ?

Le meilleur épisode de la saison est certainement "Mon cœur pour la vie", le plus long aussi avec 80 minutes au compteur. Nous sommes aux Etats-Unis, dans une version alternative de l’année 1969 où Cliff (Aaron Paul) et Davis (Josh Hartnett), deux astronautes, effectuent une mission de six ans dans l’espace. Grâce à une technologie miraculeuse, chacun d’entre est capable de transférer son esprit dans leur corps de son avatar, resté sur Terre auprès de leur proche. Là-haut, une harmonie parfaite règne entre ceux hommes, jusqu’au jour où l’un d’entre eux est frappé par un drame terrible…

Si Charlie Brooker est un grand farceur, il est capable d’écrire de magnifiques drames intimistes comme il l’a prouvé par le passé avec "The Entire History of You", "Be right Back" et son grand chef d’œuvre, "San Junipero". Porté par la performance épatante de Aaron Paul, dans son meilleur rôle depuis Breaking Bad, "Mon cœur pour la vie" propose l’une des fins les plus perturbantes depuis la création de "Black Mirror".