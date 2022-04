Le frère de Chris Rock refuse les excuses de Will Smith et demande qu’on lui retire son Oscar

Kenny Rock n’était pas devant sa télévision durant la cérémonie des Oscars à Los Angeles, dimanche 27 mars. Il se trouvait même de l’autre côté de l’Amérique, dans le métro de Brooklyn, plus précisément, lorsqu’un ami lui a envoyé la vidéo de la gifle assénée par Will Smith à son grand-frère Chris. Depuis, cet acteur et entrepreneur de 42 ans a revu la scène des dizaines de fois, volontairement où à son insu puisqu’elle tourne en boucle sur les réseaux sociaux lorsqu’elle n’est pas rediffusée dans les JT et les talk-shows.

"Ça me rend de dingue de revoir cette scène encore et encore parce que ce que je vois un être cher se faire attaquer sans que je puisse rien y faire", explique-t-il dans une interview accordée au Los Angeles Times. Très remonté contre Will Smith, il estime que son grand frère "ne présentait aucune menace pour lui. Il n’a manifesté aucun respect pour lui et il l’a rabaissé devant les millions de gens qui regardaient cette émission".