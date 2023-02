Blake Lively a donné naissance à son quatrième enfant

Et de quatre ! Blake Lively et Ryan Reynolds ont accueilli leur quatrième enfant. Très discret sur sa vie privée, le couple a choisi de l'annoncer de manière plutôt originale sur le compte Instagram de la comédienne. Celle-ci a posté une photo où elle pose en compagnie de son mari et de sa belle-mère. Avec un petit détail qui saute aux yeux : son baby-bump a disparu. "J'ai été occupée", a expliqué avec malice la star de Gossip Girl, en légende d'une série de photos de bons petits plats.

Alors que Rihanna a dévoilé sa deuxième grossesse surprise devant des millions de téléspectateurs lors de la mi-temps du Super Bowl, Blake Lively a quant à elle opté pour la carte de l'humour. Déjà parents de trois filles, James (8 ans), Inez (6 ans) et Betty (3 ans), Blake Lively et Ryan Reynolds n'ont donné aucune information sur la date exacte de naissance, le sexe ou le prénom.