"Blonde", le film évènement sur Marilyn Monroe, sera présenté au festival de Deauville

L’actrice cubaine de 34 ans, révélation du dernier James Bond, recevra le prix du Nouvel Hollywood. Une distinction qui "salue le talent, la passion et l’engagement de comédiens et comédiennes sur le sentier de la création", précise l’organisation du festival dans un communiqué. Elle succède à Jessica Chastain, Robert Pattinson ou encore Ryan Gosling, à qui elle donne actuellement la réplique dans The Gray Man sur Netflix.