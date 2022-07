"Blonde" sur Netflix : Ana de Armas envoûtera-t-elle la Mostra de Venise en Marilyn Monroe ?

Sa sortie sur Netflix a été décalée de cinq jours, au 28 septembre. Mais les plus chanceux pourront le découvrir un mois plus tôt lors de la Mostra de Venise où il sera présenté en compétition. Blonde sera sans conteste l’un des évènements de ce 79e festival sur le Lido où l’ombre de Marilyn Monroe sera partout du 31 août au 10 septembre. "Observée par tous. Vue par personne", martèle une nouvelle bande-annonce qui laisse les yeux plus ébahis encore que le teaser publié au début de l’été.