"Blonde" sur Netflix : Ana de Armas, envoûtant double de Marilyn Monroe dans un sublime teaser

Blonde, écrit et réalisé par Andrew Dominik, est l’adaptation de l’autobiographie fictive de Marilyn Monroe signée Joyce Carol Oates. Netflix parle d'une "relecture audacieuse de la trajectoire personnelle" de la star, d'un "portrait imaginaire de l'actrice, chanteuse et mannequin des années 50-60 raconté à travers le prisme d'une société vouant un culte à la célébrité". "L’ambition d’Andrew Dominik était très claire dès le départ : mettre en scène le parcours de Marilyn Monroe en adoptant son point de vue à elle. Andrew souhaitait que les spectateurs comprennent non seulement ce que Marilyn pouvait ressentir en tant que star, mais aussi en tant que Norma Jeane. J’ai trouvé que c’était l’approche la plus courageuse, la plus décomplexée et la plus féministe sur la trajectoire de cette femme que j’aie jamais vue", explique Ana de Armas dans un communiqué de la plateforme.