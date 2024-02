"Bob Marley : One Love" : le biopic de l’icône du reggae fait un carton planétaire

En salles depuis mercredi dernier dans les salles françaises, "Bob Marley : One Love" a déjà attiré plus de 700.000 spectateurs. Avec 81 millions de dollars de recettes dans le monde, le biopic interprété par Kingsley Ben-Adir dépasse toutes les attentes. Des chiffres salués par Ziggy Marley, l’un des fils du chanteur, par ailleurs producteur du film de Reinaldo Marcus Green.

43 ans après sa mort, la légende du reggae triomphe dans les salles de cinéma. Avec plus de 665.338 entrées de mercredi à dimanche soir, le biopic Bob Marley : One Love réalise le meilleur démarrage de l’année en France, devançant les comédies françaises Maison de retraite 2 (441.109 entrées) et Cocorico (306.918 entrées).

Lundi soir, le film de Reinaldo Marcus Green avait déjà franchi la barre des 700.00 entrées, annonce la Paramount, ce qui en fait le troisième plus gros lancement pour un long-métrage consacré à une star de la musique derrière La Môme en 2007 et au coude-à-coude avec Bohemian Rhapsody en 2018.

Un score historique en Jamaïque

Le succès de Bob Marley : One Love est planétaire avec 81 millions de dollars de recettes cumulées dans les 13 pays où il est déjà sorti. Rien qu’aux Etats-Unis, il a engrangé 52 millions de dollars en six jours, dépassant toutes les attentes des spécialistes du box-office.

En Jamaïque, la terre natale de l’interprète de "Redemption Song", il s’agit ni plus ni moins du meilleur démarrage de tous les temps avec 14 millions de dollars de recettes au cours du week-end. De quoi ravir la famille du chanteur, très impliquée dans le projet jusque dans le choix de l'acteur britannique Kingsley Ben-Adir.

"Nous sommes honorés de la réponse incroyable à Bob Marley : One Love", déclare au Hollywood Reporter Ziggy Marley, producteur du long-métrage avec sa mère Rita. "Comme la musique de mon père, ce film est destiné au peuple et son message de paix, d’amour et d’unité est clairement connecté avec le public du monde entier."