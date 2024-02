"Le fardeau qu'il portait n’apparait jamais dans les images qu'on connait de lui" : Reinaldo Marcus Green, le réalisateur de "Bob Marley : One Love"

En salles le 14 février prochain "Bob Marley : One Love" ressuscite l'icône ultime du reggae sur grand écran. Un biopic musical et politique qu'on doit à Reinaldo Marcus Green, le réalisateur de "La Méthode Williams". TF1info est allé à sa rencontre lors de l'avant-première du film à Paris.

Faire revivre Bob Marley sur grand écran plus de quarante ans après sa mort était un sacré défi. Pour le relever, son fils Ziggy et sa veuve Rita se sont tournés vers Reinaldo Marcus Green, un jeune cinéaste indépendant américain qui a marqué les esprits en 2021 avec La Méthode Williams, le film consacré au père des sœurs Williams qui a valu l’Oscar à Will Smith. Depuis ses premiers courts-métrages, ce natif du Bronx s’est fait une spécialité des maux de l’Amérique, de l’homophobie dans Joe Bell aux violences policières dans la série We Own This City. Le retrouver aux commandes du biopic de l’un des chanteurs les plus engagés de l’histoire de la musique moderne n’est donc pas tout à fait une surprise. De passage par Paris, il a raconté à TF1info cette aventure qui n’a pas été de tout repos…

Bob Marley avait déjà été raconté dans plusieurs documentaires. Qu’est-ce que la fiction apporte de plus selon vous ?

Je pense qu’un film de cette envergure touche un public plus large qu’un documentaire. Il y a aujourd'hui toute une génération qui ne connaît pas Bob Marley et c’est l’une des raisons qui m’ont poussé à vouloir faire ce film. J'avoue qu'après avoir fui ce projet pendant un certain temps, j’ai réalisé que son message et sa musique étaient si importants aujourd’hui.

Pourquoi fuir un tel projet ?

Parce que c’est Bob Marley ! (Rires). Aux yeux de tant de gens, il est parfait. L’homme, la musique, la légende. On n’a pas envie de déconner avec ça parce qu’il y a quelque chose de tellement pur dans sa trajectoire. Mais c’était un être humain ! Un être humain avec des failles. Un être humain complexe. Ce qui me fait l’aimer encore plus maintenant que je connais un peu mieux son passé. Je comprends mieux pourquoi il chantait. D’où il chantait. Je suis devenu plus proche de lui en faisant film et j’espère que les gens ressentiront la même chose en le voyant.

Savoir combien il bossait pour être génial, ça m’a fait tomber amoureux encore plus de lui Reinaldo Marcus Green

Est-ce qu’il y a quelque chose que vous avez découvert en effectuant des recherches sur Bob Marley que vous vouliez absolument transmettre au public ?

Je crois que la plus grande révélation que nous mettons en scène dans le film, c’est sa relation avec sa Rita. On apprend que c’est elle qui lui a fait découvrir le mouvement rastafari. Je ne savais pas ça. Moi je voyais Bob avec ses longues dreadlocks et je ne réalisais pas qu’il y avait eu ce tournant et que ça avait changé sa vie. Ça l’a probablement sauvé de la rue. Ça lui a donné un but. Un chemin spirituel qui se reflète dans toute sa musique. J’ai aussi découvert leur relation inhabituelle. C’est à la fois une histoire d’amitié et d’amour. Elle était unique et elle a rendu Bob plus fort. Enfin ce que j’ai appris, c’est combien Bob était discipliné.

Ce n’est pas nécessairement l’image qu’il renvoyait, non ?

Dans les vidéos de l’époque, il est si cool, si relax, c'est vrai. Le fardeau qu’il porte sur ses épaules n’apparait jamais dans ces images. Bien sûr on voit que c’était un homme réfléchi. Mais c’était aussi un type qui se levait à 5h du matin et qui faisait courir les membres de son groupe sur la plage. Toute son alimentation était très étudiée parce que ça faisait partie de cette culture rastafari. Pour moi c’était le plus gros bosseur de sa génération. Je trouve qu'il y a un côté Rocky dans ce film. Bob avait l'état d’esprit d’un athlète. Ayant un background sportif moi aussi, je peux comprendre cette volonté de travailler pour réussir. Sa musique ne tombait pas du ciel. Savoir combien il bossait pour être génial, ça m’a fait tomber amoureux encore plus de lui. Vous savez, certains disent qu’il ne dormait jamais : il reposait ses yeux ! (Sourire).

"Kingsley Ben-Adir est fidèle à qui était Bob Marley" Source : Sujet TF1 Info

Aviez-vous la famille par-dessus l’épaule tout au long de l’aventure ? Vous ont-ils permis d’explorer certains aspects plus sombres du personnage ?

Vous savez je ne suis pas quelqu’un qui a peur de dire ce qu’il pense. Ou quel genre de film il a envie de faire. J’ai été très clair dès ma première rencontre avec Ziggy Marley. Je lui ai parlé de films comme La Cité de Dieu, Amours Chiennes, Orfeu Negro… C’est vers ça que je voulais aller et je crois que nous étions en phase. Et puis ce n’est pas pour rien qu’on est venu vers moi. Pour un biopic traditionnel, il fallait se tourner vers un autre réalisateur ! Je ne pense pas que j’étais le choix le plus évident. Mais je crois qu’à travers un vrai dialogue, on a pu avancer ensemble. Vous savez les Marley ne sont pas des producteurs de films… Ce sont les membres de sa famille ! Ils étaient naturellement protecteurs de leur père de la même manière que je serais protecteur vis-à-vis du mien si on faisait un film sur lui ! Mais ça ne portait pas sur l’essentiel, plutôt sur des détails. Et je comprends ça très bien. Il s’agit de l’image qu’ils voulaient renvoyer de lui, après tout. Pour le reste, je me sens très chanceux d’avoir travaillé avec la famille Marley. Je crois que c’est pareil pour les acteurs et toute l’équipe.

L’acteur principal, c’est Kingsley Ben-Adir. Si vous ne l’aviez pas trouvé, il n’y avait pas de film ?

En tout cas pas avec moi pour le réaliser. Après plus d’un an de recherches, nous n’avions pas trouvé notre Bob et nous allions peut-être perdre les droits. C’était déjà beaucoup de boulot et à ce stade de ma carrière, j’aurais pu abandonner le projet pour faire autre chose. Donc non, je n’allais pas le faire sans trouver le vrai Bob. Quand je suis finalement tombé sur Kingsley, j’ai entrevu une lueur d’espoir. Il n’avait pas les dreads, il n’avait aucune prothèse sur le visage. C’était dur de l’imaginer dans la peau du personnage mais il y avait quelque chose chez lui de si intéressant. À l’arrivée, quelle performance incroyable ! Il a fait un travail incroyable en amont et sur le tournage. Et je crois que nous avons formé une belle entente.

>> Bob Marley : One Love de Reinaldo Marcus Green. Avec Kingsley Ben-Adir, Lashana Lynch, James Norton. 1h47. En salles le 14 février