"Bonjour ! La Matinale TF1" : à quoi ressemblera la nouvelle émission de Bruce Toussaint sur TF1 ?

Le 8 janvier prochain, TF1 donnera le coup d'envoi de "Bonjour ! La Matinale TF1", animée par Bruce Toussaint. Le journaliste sera entouré de 15 chroniqueurs dans un programme qui se veut chaleureux et proche des téléspectateurs. TF1info a pu visiter en avant-première le plateau imaginé comme un appartement.

Le décor n'est encore pas complètement terminé. "Il manque la table et le spot pour l'interview politique, mais tout sera prêt pour le lancement le 8 janvier", promet Thierry Thuillier, le directeur de l'information du groupe TF1. Trois semaines avant le coup d'envoi du programme très attendu, la chaîne a dévoilé le plateau de sa nouvelle matinale pilotée par Bruce Toussaint.

Diffusée tous les jours de la semaine de 7h à 9h30, la nouveauté baptisée "Bonjour ! La Matinale TF1" (en clin d'œil à "Bonjour la France", la première matinale de la Une, lancée en 1984) sera une émission d'accueil chaleureuse qui mêlera information et bonne humeur. "J'avais dit que je ne ferais plus jamais de matinale, je voulais dire ça en préambule pour souligner la valeur de mes propos en général !", s'amuse Bruce Toussaint face aux journalistes.

Un plateau pensé comme un appartement

"Je suis très enthousiaste, impatient, heureux et fier de rejoindre TF1 pour cette aventure. J'ai tout de suite été séduit par le projet et j'ai compris l'ampleur du défi qui nous attendait", admet le journaliste qui se sent comme un poisson dans l'eau dans ce décor qui "ressemble à tout sauf à un plateau de télévision".

Construit en un temps record sur 200 m² – "un travail colossal", a tenu à souligner Thierry Thuillier – le plateau a été pensé comme un appartement parisien, avec des couleurs chaudes (du bois clair, des tonalités bleues et jaunes) et des caméras très discrètes. Pour accentuer le côté intime, un faux plafond a même été créé. "Ce qui est très rare sur un plateau de télévision", a admis Yoann Saillon, directeur artistique du groupe TF1, qui s’est vu confier l'élaboration de ce projet.

Au centre de la pièce, trônera la table où s'installeront Bruce Toussaint et ses chroniqueurs (sept dans un premier temps, puis ils se succéderont). 75 m² d’écrans entourent également le studio. Sur le plus grand, situé derrière le présentateur, sera projeté une vue sur Paris en temps réel. "On aura différentes zones, cinq au total. L’idée est de se mouvoir comme à la maison", poursuit Yoann Saillon.

Une bande de 16 chroniqueurs

Émission de proximité, "Bonjour ! La Matinale TF1" promet de faire la part belle à toutes les régions de France. Au programme : un journal présenté toutes les 30 minutes, une interview politique, une interview culturelle, des chroniques en plateau (bien-être, santé, famille, gastronomie...) et des interventions en direct de journalistes en régions. Sans oublier bien sûr la météo.

Autour de Bruce Toussaint, les téléspectateurs retrouveront une sympathique bande composée de 16 chroniqueurs, dont la grande majorité arpente déjà les chaines du groupe : Christophe Beaugrand, Karima Charni, Laurent Mariotte, Anaïs Grangerac, Julie Tomeï, Jean-Marie Bagayoko, Garance Pardigon, Hélène Mannarino, Adrien Gindre, Stefan Etcheverry, Julien Arnaud et Ange Noiret.

D'autres officiaient ailleurs, comme Maud Descamps et le docteur Vincent Valinducq, qui travaillaient précédemment dans "Télématin" sur France 2 ; Benjamin Müller qui vient de "La Maison des maternelles", sur France 2 également ; et Monique Younès, journaliste culture sur RTL.

"Cela fait 30-35 ans qu'il n'y avait plus de matinale sur TF1. Il va falloir recréer cette habitude chez le téléspectateur. C'est pour cela qu'en termes d'audience, on est très modeste", a reconnu Thierry Thuillier, qui laissera du temps à l'émission pour séduire le public.