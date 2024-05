"Je ne ressemble pas à Mamie Nova !" : Maïtena Biraben part en guerre contre les stéréotypes sur les quinquas

L'ancienne animatrice des "Maternelles" et du "Grand Journal" était invitée de "Bonjour ! La Matinale TF1" ce lundi. Elle publie un livre baptisé "La Femme invisible" (Grasset) avec lequel elle espère changer le regard de la société sur les quinquas. "Je suis très heureuse de vieillir", assure l'animatrice de 56 ans qui a également lancé un média consacré aux femmes de plus de 45 ans.

Elle est de retour, mais pas avec une émission de télévision. Maïtena Biraben était l'invitée de "Bonjour ! La Matinale TF1" ce lundi 6 mai. L'ancienne animatrice star des "Maternelles" ou du "Grand Journal" publie un livre baptisé La Femme invisible (Grasset) afin de briser les clichés qui collent à la peau des femmes de plus de 50 ans.

Longtemps présentée comme une animatrice "pétillante" ou "sémillante", Maïtena Biraben ne supporte plus le regard que la société pose sur les quinquas. Une femme de 50 ans est "une vieille" tandis qu'au même âge, un homme "est l’addition de tout ce qu’il a cumulé", déplore dans son livre celle qui n'a plus fait de télévision depuis son combat judiciaire contre Canal+, condamné à lui verser près de 3,5 millions d'euros pour l'avoir licenciée en 2016 "sans cause réelle et sérieuse".

Dans trois ans, j'ai 60 ans. Et c’est une espèce de kif ! Maïtena Biraben

"Quand on est une fille, une jeune femme ou une femme, tout le récit autour de nous tourne sur la promesse que nous portons du fait de notre genre, qui est de pouvoir se reproduire. Mais quand on ne peut plus se reproduire ou quand on n'a plus nos règles, que sommes-nous ? Moi, j’ai l’impression d’être encore une femme, si ça ne dérange personne !", assure Maïtena Biraben qui aura 57 ans en juillet. "Dans trois ans, j'ai 60 ans. Et c’est une espèce de kif !", se réjouit celle qui revendique un vieillissement heureux et décomplexé. "Je suis sidérée qu'on raconte que c'est la fin du monde. (…) Je ne ressemble pas à Mamie Nova !".

Tout ce qui concerne son physique – "les rides, le flou, les pattes d’oie" – ne la dérange pas. "Je n’ai pas de sujet avec ça, c’est juste que je ne suis pas vieille, il y a un âge entre les deux ! Et moi, je suis heureuse de vieillir. De toute façon, il n’y a pas d’autres solutions, à part la mort", ironise l'animatrice qui en a assez qu'on lui parle de son apparence. "Je suis un cerveau, je réfléchis, je lis, je pense, j’ai créé une boîte". La preuve, elle vient de créer un nouveau média 100 % digital baptisé Mesdames et qui s'adresse aux femmes de plus de 45 ans.