"Je ne l'ai jamais fait" : Pascal Obispo sera en tournée acoustique à partir d'octobre 2024

Le chanteur était le premier invité de Bruce Toussaint dans "Bonjour ! La Matinale TF1", lundi. Auteur et compositeur à succès, il est actuellement en tournée pour fêter ses 30 ans de carrière sur scène. L'ancien coach de "The Voice" a annoncé en exclusivité une nouvelle tournée acoustique à partir d'octobre prochain.

C'était le premier invité de Bruce Toussaint. Lundi 8 janvier, Pascal Obispo était sur le plateau de "Bonjour ! La Matinale TF1". Le chanteur de 58 ans et ex-coach de "The Voice" est actuellement en tournée pour fêter ses 30 ans de carrière. Celui qui se définit comme "amoureux de la musique" ou "créateur de rêves" a décidé de partir à la rencontre du public pour interpréter ses tubes, mais aussi ceux (très nombreux) qu'il a écrits pour ses proches, comme Florent Pagny, Johnny Hallyday, Zazie ou Marc Lavoine.

Baptisée "30 ans de succès", la tournée passera notamment par Brest le 12 janvier, Tours le 13 janvier, Lille le 23 janvier, Paris le 31 janvier à La Seine Musicale ou encore Saint-Omer le 3 février. "Je suis accompagné de musiciens exceptionnels issus du milieu du jazz", s'est réjoui l'artiste dont le dernier album "Le beau qui pleut" est paru le 15 septembre dernier.

Pascal Obispo a également annoncé une grande nouvelle en exclusivité. "À partir d'octobre prochain, je démarre une tournée acoustique. On sera deux, avec deux pianos, je ne l'ai jamais fait. C'est la première fois qu'on fait ça avec mon camarade Fred Nardin. On fait encore une fois '30 ans de succès' mais d'une manière plus intime, tout simplement", a dévoilé le chanteur.