"Je vais les détruire judiciairement" : Booba "part en guerre" contre les influenceurs

Les hostilités s'ouvrent en décembre 2021 et s’intensifient un peu plus chaque mois. Booba dit être "parti en guerre contre lui sur les réseaux sociaux". "Et plus, je l’allumais, plus j’explorais le monde de merde des influenceurs", ajoute-t-il. En route, il dit découvrir le "business de cryptomonnaies et de trading complètement frelaté" de Marc Blata - qui avait révélé une sombre affaire de sorcellerie dans la téléréalité - et fait la connaissance de Magali Berdah, "pseudo manageuse" et "reine de la futilité".

À la tête de Shauna Events, cette dernière gère les activités d’influenceurs célèbres. Le bras de fer est d’abord numérique, le rappeur et les influenceurs se répondant à coups de posts Instagram et de signalements. "Je les ai ciblés, c’est vrai, mais pour les arnaques manifestes qu’ils pratiquent", explique l'artiste de 45 ans.