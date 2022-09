Booba au Stade de France : moment d'émotion quand sa fille Luna le rejoint sur scène

Remplissant le Stade de France pour la première fois en 25 ans de carrière, le Duc de Boulogne a interprété ses titres les plus emblématiques lors d’un concert donné samedi 3 septembre. Et notamment "Petite fille", célèbre morceau sorti en 2017 et issu de son album "Trône". Pour l’occasion, Booba a fait monter sa fille sur scène, devant pas moins de 81.000 personnes.