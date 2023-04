Booba vs Dylan Thiry : des députés saisissent le parquet après les accusations contre l'influenceur

L'ancienne star de téléréalité, vivant aujourd'hui à Dubaï et suivi par 1,5 million de personnes sur Instagram, est accusé par Booba de faits de proxénétisme et de trafic d’enfants. Depuis lundi 24 avril, plusieurs enregistrements sonores attribués à Dylan Thiry ont été publiés en ligne par le rappeur, qui livre une bataille sans merci aux influenceurs et n'hésitant pas à en passer par le cyberharcèlement.