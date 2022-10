Booba vs Magali Berdah : la fermeture du compte Instagram du rappeur jugée "illégale"

C'est une victoire pour Booba. Le Tribunal de Marseille a estimé que la fermeture du compte Instagram du rappeur était "illégale", comme l'ont fait savoir ses avocats Patrick Klugman et Ivan Terel. "Ce compte avait été fermé au mois de juillet en dehors de tout cadre légal et sans procédure contradictoire à l'instigation de Madame Magalie Berdah et madame Dante", précisent les conseils dans un communiqué de presse diffusé sur Twitter.

Petit rappel des faits. Le 12 juillet dernier, Magali Berdah, la puissante patronne de Shauna Events, l'agence des principaux influenceurs français, se félicitait de la fermeture du compte Instagram de Booba (@OKLM). Cette dernière accuse en effet le célèbre rappeur de cyberharcèlement.