Boudé par le ciné, consacré par le Goncourt : qui est Jean-Baptiste Andrea, l'auteur de "Veiller sur elle" ?

Récompensé par le prix Femina des lycéens en 2017, le néo-écrivain poursuit sur sa lancée avec Cent millions d’années et un jour puis Des diables et des saints qui reçoit le Grand Prix RTL-Lire en 2021. Si on lui doit le script du film d'aventure King, succès en salles en 2022, c'est bel et bien la littérature qui lui tend les bras. Il se lance alors dans son challenge plus ambitieux avec Veiller sur elle, son quatrième opus paru en août dernier, quelques semaines seulement après la mort de son éditrice.

Au départ, Jean-Baptiste Andrea imagine le personnage de Viola Orsini, une jeune héritière italienne, rebelle au temps du fascisme. Ne s’estimant pas capable d’écrire du point de vue d’une femme, il imagine alors Mimo Vitaliani, un fils d’immigrés italiens en France, renvoyé dans le pays de ses parents pour devenir l’apprenti d’un sculpteur de pierre. Très vite, l’élève dépasse le maître et s’invente un destin extraordinaire en rencontrant l'étonnante Viola.