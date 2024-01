Boudin de renne, caviar de Kalix... Les Macron à la table de la famille royale de Suède

Accompagné de son épouse Brigitte, Emmanuel Macron referme ce mercredi 31 janvier une visite d’État de deux jours chez nos voisins scandinaves. Le couple présidentiel a eu les honneurs d’un dîner de gala au palais en présence du roi Carl XVI Gustaf et la reine Silvia. La famille royale suédoise a dévoilé le menu local sur les réseaux sociaux, photos à l’appui.

Après l’Inde, il a pris la direction de la Suède. Deux voyages officiels prévus de longue date qu’Emmanuel Macron a honorés alors que le mouvement de colère des agriculteurs s’approche de la capitale. "Il sait très bien ce qu’il se passe. Je l’ai eu au téléphone tout à l’heure, il sortait de l’avion", assurait son épouse Brigitte la semaine dernière sur RTL à l’arrivée du président à Jaipur.

La Première dame l’a accompagné en Scandinavie ce mardi 30 janvier pour une visite d’État de deux jours devant notamment permettre de "renforcer la coopération dans les domaines de l’innovation et de la transition écologique, du commerce et de l'investissement, ainsi que de la défense et de la sécurité" selon le palais suédois. Le pays est toujours dans l'attente de sa demande de candidature à l'Otan, après l'intégration du voisin finlandais dans le contexte de la guerre opposant l'Ukraine à la Russie.

Les photos du repas partagées sur Instagram

Accueilli à Stockholm par le roi Carl XVI Gustaf et la reine Silivia, le couple présidentiel a divisé ses activités dans l’après-midi – prises de parole officielles pour lui, visite d’une école et du musée d’art moderne – avant de se retrouver pour un dîner de gala en tenue de soirée. Un faste propre à ce genre d’évènement, rappelant la soirée organisée à Versailles pour Charles III et la reine Camilla en septembre. "Parmi les invités figuraient la délégation française, des représentants de la Suède officielle et des Suédois ayant des liens particuliers avec la France", précise le palais suédois sur son compte Instagram où il partage des photos de l’ensemble de la famille royale. Mais aussi du menu, l’autre curiosité de ce voyage.

À table au Palais royal de Stockholm avec la princesse héritière Victoria et son mari le prince Daniel, le prince Carl Philip et son épouse la princesse Sofia, les Macron ont pu découvrir des mets typiquement suédois. On retiendra notamment l’entrée composée de caviar de Kalix, fait à partir d’œufs de poissons d’eau douce de la baie de Botnie en mer Baltique, de la selle de renne au genièvre et au thym ou encore du boudin de renne.

Ce mercredi 31 janvier, Emmanuel Macron doit intervenir à un forum d’affaires avec des chefs d’entreprises et suédois avant de rejoindre la Scanie, dans le sud de la Suède. Avec le roi Carl XVI Gustaf, ils doivent notamment échanger avec des étudiants au sujet des "enjeux de résilience des sociétés démocratiques européennes". Un temps de partage pas anodin à cinq mois d’élections européennes qui peine à mobiliser les jeunes.