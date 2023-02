Box-office : avec "Alibi.com 2", la Bande à Fifi déloge Astérix et Obélix de la première place

Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre reste le plus gros succès de la franchise à ce jour avec 14,5 millions d’entrées. Il devance Astérix et Obélix contre César de Claude Zidi avec 8,9 millions d’entrées en 1999, Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques de Thomas Langmann et Frédéric Forestier avec 6,8 millions d’entrées en 2008 et Astérix et Obélix : au service secret de sa majesté, avec 3,8 millions d’entrées en 2012.