Box-office : "Avatar" résiste à "Babylon", "Tirailleurs" proche du million d’entrées

Après le score décevant d’Astérix et Obélix : au service de sa majesté de Laurent Tirard en 2012, avec 3,8 millions d’entrées, le retour des personnages de Goscinny et Uderzo est attendu au tournant. Le plus grand succès de la saga en France reste Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre d’Alain Chabat avec 14,5 millions d’entrées en 2002.

Il devance Astérix et Obélix contre César de Claude Zidi avec 8,9 millions d’entrées en 1998 et Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques de Thomas Langmann avec 6,8 millions d’entrées en 2008. La version animée d’Alexandre Astier, Astérix : Le Secret de la potion magique, a elle enregistré 3,9 millions d’entrées en 2018.