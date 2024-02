Box-office : "La Zone d’Intérêt" signe le meilleur démarrage de l’année en France

Grand Prix du dernier Festival de Cannes, le film de Jonathan Glazer a attiré près de 200.000 spectateurs depuis mercredi dernier. Ce drame puissant sur la vie de famille du commandant du camp d'Auschwitz signe le meilleur démarrage de l'année en France.

C’est un film radical comme on en voit peu. Et sans doute l’un des plus puissants jamais réalisés sur la Shoah. Distribué par Bac Films depuis mercredi dernier, La Zone d’Intérêt du Britannique Jonathan Glazer signe le meilleur démarrage de l’année dans les salles françaises avec 198.926 entrées sur 266 copies, avant-premières incluses.

Grand Prix du dernier Festival de Cannes, La Zone d’Intérêt est une adaptation très libre du roman du même nom de l’écrivain Martin Amis, paru en 2015 chez Calmann-Lévy qui vient de le rééditer. On y découvre le quotidien le commandant nazi Rudolph Höss et de son épouse Edwige, installés avec leurs enfants dans une grande maison construit le long d’un mur qui jouxte le camp de concentration d’Auschwitz, en Pologne.

En lice pour 5 Oscars à Hollywood

Grâce à l’utilisation ingénieuse du hors champ, doublée d’une bande-son glaçante, le cinéaste fait ressentir au spectateur le mélange d’horreur et d’absurdité de la situation. Le film a été tourné durant 55 jours à Auschwitz, à l’été 2021, avec dans les rôles principaux l’acteur autrichien Christian Friedel, révélé en 2009 dans Le Ruban Blanc de Michael Haneke, et la comédienne allemande Sandra Hüller, la vedette de la Palme d’or Anatomie d’une chute.

"Je voulais bien faire partie de ce projet. Mais je ne voulais pas cacher la haine profonde que j'éprouve pour cette femme", a-t-elle confié il y a quelques jours à TF1info. "En la rendant aussi stupide, ennuyeuse, creuse et ignorante que possible, j’ai pu exprimer ce que j’éprouvais pour les victimes. Il n’était pas question de tomber dans la caricature. Simplement de la faire exister."

La Zone d’intérêt sera en lice dans cinq catégories lors de la prochaine cérémonie des Oscars le 10 mars prochain à Hollywood dont celle du meilleur film international pour les couleurs du Royaume-Uni. Mais aussi du meilleur film tout court où il sera en compétition avec Anatomie d’une chute de Justine Triet et le grand favori, Oppenheimer de Christopher Nolan.