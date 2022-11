Box-office : avec "Mascarade", Nicolas Bedos sur les talons de The Rock

Derrière, des productions made in France comme Le Nouveau Jouet (188.495 entrées), Belle et Sébastien : Nouvelle Génération (154.890 entrées) et Plancha (127.767 entrées) devancent la seule grosse sortie américaine de la semaine, Amsterdam, avec Christian Bale et Margot Robbie (127.683 entrées).

Il faut également souligner le succès populaire de L’Innocent, la comédie policière de et avec Louis Garrel, avec déjà plus de 580.000 entrées depuis le 12 octobre. Elle est portée par un excellent bouche-à-oreille qui bénéficie également à La Conspiration du Caire, le polar égyptien de Tarik Saleh qui a atteint déjà 234.000 entrées en 12 jours.