Cinéma : la fréquentation en chute libre, faut-il s'inquiéter pour les salles obscures ?

La fréquentation des salles de ciné enregistre une baisse de 35,5% en avril par rapport à la même période l'an dernier. Une contre-performance qui s'explique en partie par la faible quantité de gros films américains, suite à la grève à Hollywood. Le cinéma français permet de limiter la casse et pourrait même sauver la mise grâce au succès inattendu de "Un p'tit truc en plus".

Coup de froid sur les salles de ciné. Avec 12 millions d’entrées en avril, la fréquentation enregistre une chute spectaculaire de 35,5% par rapport à la même période l’an dernier, annonce le Centre National de la Cinématographie (CNC). Une contreperformance qui confirme la tendance enregistrée depuis le début de l’année, avec une baisse de 17,1% sur les trois premiers mois de 2024.

Après deux années difficiles suite au Covid, le secteur avait pourtant repris des couleurs. Avec 18,61 millions d’entrées, le mois d’avril 2023 était même supérieur à la moyenne 2017-2019, boosté par le succès du film d’animation Super Mario Bros et du gros film d'aventure made in France Les Trois Mousquetaires : d’Artagnan avec son casting cinq étoiles.

Où sont passés les blockbusters ?

Or, cette année, aucune nouveauté n’a véritablement fait trembler le box-office. Le top 3 ? Kung Fu Panda 4 (2,08 millions d’entrées), Godzilla X Kong : le Nouvel Empire (1,05 million d’entrées) et Ducobu passe au vert (841.809 entrées). Malgré une bonne critique, Nous, les Leroy est à 483.533 entrées, le nouveau volet de la franchise S.O.S Fantômes à 761.307 entrées et le controversé Civil War à 457.573 entrées. Enfin, après un démarrage prometteur, Dune 2 cale à 4 millions d’entrées.

Ce coup de frein intervient alors que la fréquentation en France avait atteint son plus haut niveau depuis la pandémie, avec 181 millions d’entrées en 2023, soit une hausse de 18,9%. Ce qui faisait de la France le pays où l’on va le plus au cinéma malgré les nouveaux usages liés aux plateformes de streaming. L’an dernier, l’Allemagne a ainsi cumulé 83 millions d’entrées, l’Italie 63 millions et l’Espagne 68 millions.

Plein de suites attendues cet été

La principale explication à cette chute des entrées en France, c’est certainement la grève qui a secoué Hollywood l’an dernier. Beaucoup de grosses productions ont été retardées. Et leur sortie bien souvent reportée de plusieurs mois, voire jusqu'en 2025. 25 On le voit très bien à la structure du box-office puisque la part de marché des films américains sur les quatre premiers mois de l’année n’est que de 29,9%, contre 39,5% sur la même période l’an dernier.

Faut-il s’inquiéter à terme pour les salles obscures ? Alors que la comédie d’action The Fall Guy avec Ryan Gosling et Emily Blunt vient de sortir, les studios vont dégainer de nombreuses suites de films à succès dans les prochaines semaines. La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume le 8 mai, Furiosa : une saga Mad Max le 22 mai après sa présentation à Cannes, Bad Boys 4 le 5 juin, Vice-Versa 2 le 19 juin, Moi, Moche et Méchant 4 le 3 juillet ou encore Deadpool & Wolverine le 24 juillet.

À moins que le cinéma français crée la surprise, après un début d'année maussade ? C’est le cas depuis mercredi avec le démarrage inattendu de Un p’tit truc en plus, le premier film de l’humoriste Artus. Avec 279.653 spectateurs en 24 heures dans toute la France, il s’agit du plus gros démarrage de l’année devant celui de Dune 2 fin février. Un score supérieur à des comédies comme Intouchables et Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? qui avaient toutes les deux dépassé les 10 millions en fin de carrière.