Le million d’entrées pour "Tirailleurs", premier succès français de 2023

Le succès de Tirailleurs intervient au moment où le box-office reste dominé par le blockbuster américain Avatar : la voie de l’eau, sorti mi-décembre. L’an dernier, il avait fallu attendre la sortie de Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu ?, en avril, pour voir un film français atteindre le million d’entrées. Un plafond que seuls huit productions tricolores ont atteint en 2022.

Ce bon début d’année pour le cinéma français devrait se confirmer mercredi avec la sortie très attendue de Astérix et Obélix : l’Empire du milieu, la nouvelle adaptation, réalisée et interprétée par Guillaume Canet, de la célèbre BD. Un vrai défi puisque la précédente adaptation, Astérix et Obélix : Au service de Sa Majesté, n'avait attiré que 3,6 millions de spectateurs en 2008.