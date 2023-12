Box-office : "Napoléon" détrôné par le nouveau Disney, record pour Miyazaki

Sorti mercredi dernier, "Wish - Asha et la bonne étoile" a pris la tête du box-office français. Le dernier né des studios Disney fait tomber d’une marche le "Napoléon" de Ridley Scott. Après dix ans d’absence, le maître de l’animation japonaise Hayao Miyazaki signe lui un record sur nos écrans.

Napoléon bat en retraite. S’il vient de franchir la barre du million d’entrées, avec 324.490 spectateurs supplémentaires au terme de son deuxième week-end, le film de Ridley Scott est contraint de céder la première place du box-office français à une nouveauté plus "familiale". Avec 597.069 entrées de mercredi à dimanche soir, le dernier Disney Wish - Aya et la bonne étoile s’impose en douceur à l’approche des fêtes de Noël.

La troisième place du classement est occupée par La Tresse, l’adaptation du roman à succès de Laetitia Colombani qui a attiré 246.820 spectateurs depuis mercredi dernier. Elle devance Hunger Games : la ballade du serpent et de l’oiseau. Avec 219.778 spectateurs supplémentaires, ce nouveau volet de la franchise à succès cumule 1,2 million de spectateurs.

Mauvaise passe pour les superhéros

Au rayon des succès du moment, Le Garçon et le Héron offre au maître de l'animation japonaise Hayao Miyazaki son record sur les écrans français. Avec 67.337 entrées supplémentaires, il totalise 1,43 million d’entrées et devance donc le score de 1,42 million d'entrées établi par Le Voyage de Chihiro en 2001. Boosté par l’engouement du jeune public sur TikTok, Le Consentement de Vanessa Filho a lui profité du week-end pour franchir la barre des 600.000 spectateurs.

Du côté des déceptions, les superhéros confirment leur mauvaise passe. Avec 57.490 spectateurs supplémentaires au terme de son quatrième week-end, The Marvels franchit péniblement la barre des 700.000 entrées et aura du mal à aller chercher le million à ce rythme. Avec 197 millions de dollars de recettes dans le monde, il s'agit du pire score historique de la franchise Marvel, à tel point que le patron de Disney Bob Iger vient de réclamer un coup de frein sur les suites à gogo.

La Palme d'or cartonne à l'étranger

Du côté tricolore, le flop le plus marquant est sans doute celui de La Passion de Dodin Bouffant, le drame culinaire de Tran Ahn Hung avec Juliette Binoche et Benoît Magimel. Malgré une critique élogieuse, le candidat de la France à l'Oscar du film international doit se contenter de 200.000 spectateurs en un mois. Un choix qui avait surpris de nombreux cinéphiles, persuadés que le comité de sélection désignerait Anatomie d'une chute.

Une décision d'autant plus frustrante que la Palme d'or de Justine Triet continue son petit bonhomme de chemin, avec près de 1,3 million de spectateurs en France en 14 semaines. À l'international, le drame judiciaire interprété par Sandra Hüller et Swann Arlaud vient même de franchir la barre symbolique du million d'entrées. Récompensé aux Gotham Awards la semaine dernière, il a été désigné meilleur film international de l'année par le New York Films Critic Circle et les British Independent Film Awards au cours du week-end.