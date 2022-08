Box-office : "One Piece" double "Bullet Train", "Top Gun : Maverick" toujours plus haut

Le podium de la semaine est complété par Nope, le nouveau film fantastique de Jordan Peele, avec 166.103 spectateurs. Si la fréquentation des salles n’est hélas plus la même qu’à l’époque, c’est un score nettement inférieur à celui de Get Out qui avait attiré plus de 465.000 spectateurs en première semaine en 2017 et de Us, qui cumulait plus de 285.000 curieux sur la même période en 2019.

Celui qui ne déçoit pas, en revanche, c’est l’infatigable Tom Cruise. Avec encore plus de 123.000 spectateurs en douzième semaine, son Top Gun : Maverick atterrit en septième position et vient de franchir la barre symbolique des 6 millions de spectateurs. S’il continue sur sa lancée, il pourrait dépasser les 6,4 millions de Rain Man, son plus gros score à ce jour chez nous. C'était en 1989 !