Box-office : décollage réussi pour "Les Minions 2", Tom Cruise perd la tête

Ils détrônent ainsi l’inoxydable Tom Cruise et son Top Gun : Maverick qui, avec 323.394 spectateurs supplémentaires pour sa septième semaine d’exploitation, vient de franchir la barre des cinq millions d’entrées. À ce rythme, le film de Joseph Kosinski peut clairement atteindre les six millions d’ici la fin de l’été.

Le podium est complété par Jurassic World : Le Monde d’après qui engrange 240.910 entrées en cinquième semaine et dépasse les trois millions. Juste derrière, c’est la dégringolade pour Buzz l’éclair, le dernier Disney-Pixar, qui perd plus de 50% de ses entrées en troisième semaine et dépasse tout juste le million.