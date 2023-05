Box-office : pourquoi la fréquentation des salles de ciné est au plus haut depuis la pandémie

On vous a dit que les Français n’allaient plus au ciné ? Qu’ils préféraient s’endormir dans leur canapé en enchaînant les saisons de leur série préférée ? On vous a menti ! Avec 19,01 millions d’entrées en avril, les salles obscures enregistrent non seulement leur meilleur taux de fréquentation depuis le Covid. Mais aussi depuis la période 2017-2019, en hausse de 2,7%.

Cette embellie a deux responsables. Le premier, c’est un petit plombier à moustache et salopette rouge. Super Mario Bros, l’adaptation du célèbre jeu vidéo, attire en effet les foules, avec déjà plus de 5,6 millions d’entrées, soit le plus gros succès pour un film sorti en 2023. Comme Avatar 2, sorti en décembre dernier, ce blockbuster a le mérite de faire revenir toute la famille au cinéma. Et de tirer l’ensemble de la fréquentation vers le haut.