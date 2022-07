Box-office : avec "Irréductible", Jérôme Commandeur redonne le sourire au cinéma français

Boosté par la Fête du cinéma, Top Gun : Maverick a encore déplacé les foules et reprend la première place. Avec 537.878 spectateurs en sixième semaine, le film de Joseph Kosinski cumule désormais 4,79 millions d’entrées et n’est plus qu’à quelques loopings des 5 millions qu’il devrait atteindre dès la semaine prochaine.

À la deuxième place, les dinosaures numériques de Jurassic World 3 tiennent le choc et attirent 478.742 spectateurs supplémentaires, pour un total de 2,86 millions d’entrées. Le top 3 est complété par le dernier Pixar, Buzz l’éclair. Ce spin-off de la saga Toy Story a enregistré 464.409 entrées en deuxième semaine et frôle désormais le million, avec 947.124 entrées.