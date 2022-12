Box-office : le cinéma français a-t-il vraiment bu la tasse en 2022 ?

À l’inverse, il y a des flops qui déçoivent et qui interrogent. On pense à Coupez !, la comédie horrifique de Michel Hazanavicius qui a dû se contenter de 287.000 entrées. À Frère et sœur, le dernier film d’Arnaud Desplechin malgré la présence de notre superstar nationale Marion Cotillard et ses 235.198 entrées. Ou à des comédies décalées comme L’Année du Requin des frères Boukherma (139.607 entrées) ou Fumer fait tousser de Quentin Dupieux (151.460 entrées) qui n'a pas su répéter le succès de Incroyable mais vrai, sorti quelques mois plus tôt.

Si la qualité n'est pas toujours au rendez-vous, beaucoup d'observateurs avancent la question de la quantité. "Tous les mercredis il y a entre 8 et 13 films qui sortent, et il n'y a que 7 jours dans la semaine", estimait Vincent Lindon en août sur France Inter. À l’époque, le président du dernier Festival de Cannes faisait la promo de Avec amour et acharnement, le film de Claire Denis dans lequel il donnait la réplique à Juliette Binoche. Et qui n’a attiré que 150.270 spectateurs avant de vite disparaître des écrans.