Box-office : le cinéma français fait de la résistance face au carton de "The Batman"

En y regardant de plus près, cette belle santé du cinéma français s’explique, outre la qualité des films, par l’absence d’une véritable concurrence américaine. C'est bien simple : outre-Atlantique, la plupart des films d’auteurs, du moins calibrés pour un public plus adulte, font désormais l’impasse sur les salles de cinéma pour se retrouver sur les plateformes qui les ont achetés et/ou produits. Et quand bien même un distributeur français voudrait les acheter, les droits sont souvent bien trop élevés.

C’est notamment le cas du favori des Oscars, The Power of The Dog de Jane Campion, disponible sur Netflix. Mais aussi de Coda, le remake de La Famille Bélier diffusé sur AppleTV+ ou de Spencer, le film sur Lady Di avec Kristen Stewart diffusé sur Prime Vidéo tout comme Being the Ricardos avec Nicole Kidman et Javier Bardem. Une tendance que le score de Belfast, le film autobiographique de Kenneth Branagh ne risque pas d’inverser puisqu’il n’a attiré que 133.228 cinéphiles en deux semaines.