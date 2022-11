Box-office : les spectateurs sont de retour au cinéma… et ils vont voir des films français

La ministre de la Culture est venue annoncer la bonne nouvelle en personne, ce mercredi 2 novembre matin sur RTL : avec plus de 14 millions de spectateurs en octobre, les salles obscures signent leur fréquentation record depuis le début de l’année. "C'est deux fois plus qu'au mois de septembre. C'est le meilleur chiffre depuis le début de l'année", s’est réjouie Rima Abdul Malak au micro de la station. "On a une bonne dynamique avec les vacances de la Toussaint et de bons films sur les écrans", a-t-elle ajouté.

Si le blockbuster Black Adam trône au sommet du box-office avec 1 million d’entrées en moins de deux semaines, un score que vient également d’atteindre le film d’horreur américain Smile, le cinéma français est lui aussi à l’origine de ce regain de fréquentation. Après le carton de Bac Nord l’an dernier, le réalisateur Cédric Jimenez récidive avec Novembre, sa fiction sur la traque des auteurs des attentats de 2015. Le film emmené par Jean Dujardin et Sandrine Kiberlain cumule déjà plus de 1,6 million d’entrées.