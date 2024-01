Box-office : voici les 12 films français "millionnaires" en 2023

Les salles de cinéma hexagonales ont retrouvé des couleurs en 2023 avec 181 millions d'entrées. Avec 39,8% de parts de marché, les films français n'ont pas à rougir face aux blockbusters hollywoodiens. Superproductions, drames, comédies… Pas moins de 12 productions hexagonales ont franchi la barre du million d'entrées.

C’est l’une des clés de la santé retrouvée des salles de l’Hexagone. Sur les 181 millions tickets vendus en 2023, un record depuis le Covid, 71,9 millions l’ont été pour des films français. Une part de marché de 39,8% qui permet de compenser une offre de films américains qui s’est sévèrement réduite ces dernières années, une partie de la production hollywoodienne atterrissant directement sur les plateformes de streaming et/ou en VOD.

Si les blockbusters mènent toujours la danse au box-office, avec 14 titres dans le top 20, Super Marios Bros, le film en tête, pas moins de 12 films français ont réussi à franchir la barre symbolique du million de spectateurs en 2023. Le plus gros succès tricolore de l’année ? C’est Astérix et Obélix : L’Empire du milieu. Malgré des critiques acerbes, le film de et avec Guillaume Canet a attiré 4,5 millions de spectateurs. Soit le meilleur score de la saga depuis 2008.

La bande à Fifi confirme

Au rayon des superproductions made in France, le diptyque de Martin Bourboulon Les Trois Mousquetaires cumule plus de 4,4 millions de spectateurs, alors que le second volet n’est sorti que depuis trois semaines. Un pari réussi pour cette relecture du classique de Dumas qui a tout de même coûté plus de 75 millions d'euros. Au registre des comédies, la bande à Fifi confirme sa popularité avec le succès de Alibi.com 2 de Philippe Lacheau et 3 jours max de Tarek Boudali.

Souvent décrié, le cinéma d’auteur français affiche lui aussi de jolis succès. Au-dessus du million, il y a Anatomie d’une chute, la Palme d’or de Justine Triet. Mais aussi Tirailleurs, le film de guerre de Mathieu Vadepied avec Omar Sy, le drame Je verrai toujours vos visages de Jeanne Hery, la comédie policière de François Ozon Mon Crime ou encore Le Règne Animal, le film fantastique de Thomas Cailley avec Romain Duris.

Les 12 films français millionnaires en 2023 :

1. Astérix et Obélix : l’Empire du milieu - 4 598 637 entrées

2. Alibi.com 2 - 4 277 971 entrées

3. Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan - 3 337 706 entrées

4. 3 jours max - 1 877 910 entrées entrées

5. Miraculous – le film - 1 632 108

6. Anatomie d’une chute - 1 301 470 entrées

7. Tirailleurs - 1 196 248 entrées

8. Les Trois Mousquetaires : Milady - 1 173 072 entrées

9. Je verrai toujours vos visages - 1 165 205 entrées

10. Mon Crime - 1 091 489 entrées

11. Le Règne Animal - 1 054 631 entrées

12. Sur les chemins noirs – 1 044 512 entrées

L’an dernier, huit films français seulement avaient franchi la barre du million de spectateurs en salles. Le biopic Simone, le voyage du siècle d’Olivier Dahan avec Elsa Zylberstein affichait le plus gros score, avec 2 505 787 entrées, juste devant la comédie Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu ? de Philippe de Chauveron avec 2 453 585 entrées et le thriller Novembre de Cédric Jimenez avec 2 393 484 entrées.

Quels seront les succès français de 2024 ? Parmi les films tricolores les plus attendus de l’année, on peut citer Le Comte de Monte-Cristo avec Pierre Niney, le biopic Monsieur Aznavour avec Tahar Rahim, la comédie Maison de retraite 2 avec Kev Adams ou encore le retour de Gilles Lellouche derrière la caméra après Le Grand Bain avec L’Amour Ouf !, une romance musicale interprétée par François Civil et Adèle Exarchopoulos…