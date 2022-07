Brad Pitt à Paris : la coolitude à grande vitesse pour le film "Bullet Train"

Certains l’ont aperçu dans un coin de la scène du concert des Red Hot Chili Peppers au Stade de France la semaine dernière. D’autres l’ont croisé sur une péniche ce week-end. En cette mi-juillet, Brad Pitt s’offre une escapade parisienne très observée dans le cadre de la promotion d’un film qui l’est tout autant. Le 3 août, l’acteur américain sera à l’affiche du prochain long-métrage du réalisateur des explosifs Atomic Blonde avec Charlize Theron, Deadpool 2 avec Ryan Reynolds et Hobbs and Shaw, le spin-off de Fast and Furious avec Dwayne Johnson et Jason Statham.