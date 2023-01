Brad Pitt dimanche au 20H de TF1 pour la sortie de "Babylon"

C’est l’événement ciné de ce début d’année ! À l’occasion de la sortie mercredi 18 janvier de Babylon, Brad Pitt et le réalisateur Damien Chazelle ont accepté de répondre aux questions d’Anne-Claire Coudray sur le plateau du 20H de TF1, un entretien qui sera diffusé ce dimanche soir.

Babylon, c’est une plongée épique et truculente dans le Hollywood des années 1920, entre tournages rocambolesques et soirée mondaines sans limites. Brad Pitt y incarne Jack Conrad, une star du cinéma muet qui enchaîne les succès au box-office et les conquêtes féminines jusqu’à l’arrivée des premiers films parlants. Un personnage librement inspiré d’une vedette de l’époque, aujourd’hui oubliée : John Gilbert.