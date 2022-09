Brad Pitt et Emily Ratajkowski, la romance surprise de la rentrée ?

C'est le nouveau couple qui agite la planète people. D'après le site américain Page Six, Brad Pitt et Emily Ratajkowski auraient été aperçus à plusieurs reprises ensemble. De quoi lancer les rumeurs concernant une éventuelle romance entre le célèbre comédien et la mannequin qui vient tout juste de se séparer se son mari Sebastian Bear-McClard. Les taboïds leur ont même déjà trouvé un surnom : les Bratajkowski…

"Les gens spéculent à ce sujet depuis un moment. Brad ne sort avec personne. Ils ont juste été aperçus quelques fois ensemble", a précisé une source à Page Six tout en laissant planer le doute. "Restez à l’écoute", a conseillé l'informateur, sous-entendant que d'autres informations seraient révélées ultérieurement. "Il lui a demandé de sortir avec lui et elle a dit oui. Elle a toujours pensé que Brad était mignon, et qu'elle n'avait rien à perdre", avait confié une autre source à OK! Magazine en août dernier.