Brad Pitt et Angelina Jolie : révélations chocs sur la violente dispute en avion à l'origine de leur divorce

En apparence, Brad Pitt et Angelina Jolie semblent avoir tourné la page. Mais en coulisses, c’est une tout autre histoire. Le magazine People a révélé en début de semaine le contenu d’une enquête conduite par le FBI suite à un "incident" survenu, le 14 septembre 2016, dans un avion privé ramenant le couple et ses enfants en Californie après un voyage à l’étranger. Le lendemain, l’actrice déposera une demande de divorce, la rupture de l’un des couples les plus en vue à Hollywood se retrouvant à la une des médias du monde entier. À l’époque, la rumeur laisse entendre que son conjoint se serait montré violent à l’égard des enfants, mais aucune poursuite ne sera engagée contre lui.