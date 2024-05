Les deux sexagénaires se donnent la réplique dans "Wolfs", une comédie policière en salles le 18 septembre prochain. La bande-annonce qui vient d'être dévoilée rappellera forcément des souvenirs aux fans la saga "Ocean's Eleven".

Leur dernier face-à-face à l’écran remonte à 2008, dans une scène mythique (et sanglante) du génial Burn After Reading des frères Coen. George Clooney, 63 ans, et Brad Pitt, 60 ans, sont de nouveau réunis à l’écran dans Wolfs, une comédie policière signée Jon Watts, le réalisateur de la dernière trilogie Marvel consacrée à Spider-Man.

Dans la bande-annonce qui vient d’être dévoilée, on découvre George Clooney dans la peau de Jack, un loup solitaire chargé d’effacer les traces d’une scène de crime. Alors qu’il se prépare à emballer le corps, voilà que débarque Nick, interprété par Brad Pitt, un "confrère" avec lequel on lui demande de faire équipe le temps d’une nuit de folie...

En salles en France le 18 septembre prochain via Sony Pictures, Wolfs est produit par AppleStudios avec Plan B, la société de Brad Pitt, et Smokehouse Pictures, celle de son vieux copain George Clooney. Leurs retrouvailles vont-elles faire des étincelles au box-office ? Difficile de ne pas éprouver un brin de nostalgie en retrouvant le duo qui a fait les beaux jours de la saga Ocean’s Eleven de Steven Soderbergh.

Depuis cette époque bénie, Brad Pitt reste une valeur sûre du box-office. Mais George Clooney se fait plus rare à l’écran. Après l’accueil mitigé de son Minuit dans l’univers sur Netflix en 2020, il a retrouvé Julia Roberts, une autre vieille connaissance, dans la comédie romantique Ticket to Paradise en 2022. L’an dernier, il a repris le rôle de Batman/Bruce Wayne le temps d’une (très) brève apparition dans The Flash.