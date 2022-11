Qui est Ines de Ramon, photographiée au bras de Brad Pitt ?

Son cœur ne serait plus à prendre. D'après le Daily Mail, Brad Pitt aurait enfin trouvé l'amour. Célibataire ultra-convoité depuis son divorce avec Angelina Jolie, le comédien de 58 ans serait-il en couple avec Ines Ramon ? L'acteur de Fight Club a été photographié dimanche dernier aux côtés de la jeune femme âgée de 29 ans lors d'un concert de Bono à Los Angeles. Sur les clichés publiés par le site du quotidien, on peut voir Brad Pitt tenir contre lui Ines de Ramon, tandis qu'ils discutent avec Cindy Crawford, son mari Rande Gerber et Sean Penn.