Que devient Maddox Jolie-Pitt, le fils de Brad et Angelina au cœur de leur séparation ?

Son prénom a été rayé du rapport du FBI consacré à la dispute qui a précipité le divorce de ses parents, le 14 septembre 2016. Mais tout le monde pense y avoir reconnu Maddox, le fils aîné d’Angelina Jolie et Brad Pitt. Dans ce document dévoilé la semaine dernière par la presse américaine, on apprend que l’adolescent était au cœur des tensions entre l’actrice et son époux à bord du jet privé qui transportait le couple et ses six enfants, ce jour-là.

C’est tout du moins la version de la jeune femme, interrogée à l’époque par les enquêteurs auxquels elle a rapporté l’incident. Aucune poursuite ne sera engagée contre Brad Pitt, ce que l'actrice n’aurait jamais digéré. Dans la presse américaine, l’entourage de l’acteur dénonce une volonté de lui "infliger un maximum de souffrance", a posteriori et au détriment des enfants, l’aîné en tête.