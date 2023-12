Bradley Cooper et sa fille Léa de Seine retrouvent Lady Gaga à l’avant-première de "Maestro"

Cinq ans après "A Star is Born", Lady Gaga est venue soutenir Bradley Cooper lors de la présentation de son nouveau film à Los Angeles ce mardi 12 décembre. L’occasion pour les deux acteurs nommés aux Oscars d’agrandir le cercle avec Léa de Seine, la fillette de six ans née de la relation de l’acteur avec la mannequin Irina Shayk.

C’est une soirée père-fille dont ils se souviendront encore longtemps. Main dans la main, Bradley Cooper et Léa de Seine n’ont pas boudé leur plaisir devant les photographes lors de l’avant-première du film Maestro, mardi 12 décembre, à Los Angeles. Un premier tapis rouge commun pour le duo aux mêmes yeux bleus qui s’était mis sur son 31. La fillette de 6 ans n’avait pas oublié d’accessoiriser sa robe léopard d’un sac à main. Une tenue sans doute supervisée par sa mère, la star russe des podiums Irina Shayk.

Rencontre au sommet

Dans Maestro, sur Netflix le 20 décembre, Bradley Cooper met en scène la vie du musicien de légende Leonard Bernstein, qu’il a choisi d’incarner, et le couple qu’il formait avec son épouse Felicia, jouée par la Britannique Carey Mulligan. Nommé quatre fois aux Golden Globes, ce projet marque la deuxième réalisation de l’acteur, cinq ans après le succès de A Star is Born.

Alors Lady Gaga ne pouvait pas manquer la soirée de gala organisée pour célébrer le nouveau long-métrage de son ami. L’alchimie avait été telle lors de la promotion de leur film que la chanteuse avait été contrainte de nier les rumeurs les disant en couple. Les anciens partenaires de jeu ont immortalisé leurs retrouvailles devant les objectifs. De quoi remettre leur tube "Shallow" en tête à tous ceux qui regarderaient les photos en question.

Cinq ans après "A Star is Born", Bradley Cooper fait les présentations entre sa fille Léa de Seine et son ancienne partenaire de jeu Lady Gaga à l'avant-première de son film "Maestro", le 12 décembre 2023 à Los Angeles. - Charley Gallay / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Mais s’il n’y en avait qu’une à retenir, ce serait celle-ci. Bradley Cooper regarde avec fierté Lady Gaga qui, tête baissée, échange avec la petite Léa de Seine, encore bébé lors du tournage du film A Star is Born. On paierait cher pour savoir ce qui s’est dit entre la chanteuse et la fillette, qui faisait là une très rare apparition publique.

"L’une des choses qui nous a rapprochés Stefani (le vrai prénom de Lady Gaga, ndlr) et moi tout de suite, c’est qu’on était très très aimés enfant. Et quand je rencontre des gens qui ont été élevés de la même manière, je le vois tout de suite en eux. Et c’est ce que je veux pour ma fille, qu’elle se sente toujours aimée", disait l’acteur dans une interview pour NPR. À voir son large sourire sur les clichés de la soirée, Léa de Seine se sait de toute évidence très choyée.